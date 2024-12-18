Люди эвакуировались в футболках в мороз: двухэтажный пассажирский поезд сошел с рельсов в Мурманской области

Пассажиры эвакуировались в футболках в мороз после столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Соответствующие кадры приводит РЕН ТВ.

Двухэтажный поезд Москва-Санкт-Петербург столкнулся с грузовым в 332 километрах от Мурманска. Сошли с рельсов три вагона.

В момент происшествия температура на улице была ниже 20 градусов. Пассажиры эвакуировались в футболках, некоторые были в шортах.

По данным ТАСС, в результате происшествия пострадали 8 человек.

Baza называет причиной столкновения поломку грузового поезда. У него произошел излом токоприемника. Поезд был закреплен и ждал помощи. Однако спустя время у него отказали тормоза – в результате состав выехал на другой путь и столкнулся с пассажирским.

Ранее сообщалось, что россиянин лишился ноги при попытке запрыгнуть в уходящий поезд.