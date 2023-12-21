Бывший президент Франсуа Олланд не считает Депардье гордостью Франции

Бывший президент Франции Франсуа Олланд не согласен со своим преемником Эммануэлем Макроном, назвавшим 74-летнего актера Жерара Депардье гордостью страны. Об этом политик заявил в эфире радиостанции France Inter.

«Нет, мы не гордимся Жераром Депардье», — заявил экс-президент.

Уточняется, что Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона на основании публикаций в СМИ и призвал сохранять презумпцию невиновности. Французский лидер подчеркнул, что нельзя лишать артиста ордена на основании одного телерепортажа.

Ранее мы писали, что Жерара Депардье лишили высшей награды канадской провинции Квебек — Ордена Квебека. Поводом для подобного решения стали сексистские высказывания актера в рамках визита в КНДР по случаю 70-летия образования северокорейского государства в 2018 году, которые показал телеканал France 2.

Также сообщалось, что испанская журналистка Рут Баса обвинила Депардье в изнасиловании. Женщина уточнила, что эпизод насилия произошел в 1995 году.