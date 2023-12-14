Жерар Депардье лишился высшей награды Квебека после сексистских высказываний

Известного актера Жерара Депардье лишили высшей награды канадской провинции Квебек — Ордена Квебека. Об этом сообщает телеканал CTV News.

«Скандальные комментарии Жерара Депардье на камеру шокировали международную общественность, и это правильно», - сказал глава провинции Франсуа Лего.

Лего подчеркнул, что своим высказыванием артист «бросил тень» на репутацию членов Ордена Квебека. Уточняется, что речь идет о высказываниях Депардье в рамках визита в КНДР по случаю 70-летия образования северокорейского государства в 2018 году, которые недавно показал телеканал France 2. После демонстрации на ТВ фильма с сексистскими заявлениями французская государственная телекомпания France Television прекратила показывать киноленты с участием актера.

Известно, что Депардье вручил орден в 2002 году бывший премьер-министр Канады Бернар Ландри. Сам актер пока не комментировал решение канадских властей.

Ранее мы писали, что актриса Элен Даррас обвинила Жерара Депардье в сексуальных домогательствах.