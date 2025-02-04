Бывший муж беременной Меган Фокс осудил ее возлюбленного после расставания. Брайн Остин Грин обратился к 34-летнему рокеру в соцсети.

Меган Фокс забеременела от Колсона Бейкера, с которым она разошлась после объявления новости. По данным СМИ, экс-возлюбленным не удалось сохранить дружеские отношения. Актриса планирует потребовать единоличной опеки над будущим ребенком. Экс-супруг Меган встал на ее защиту и призвал артиста к честности.

«Братан, хоть раз в жизни будь честен. Перестань так сильно переживать о том, как тебя воспринимают, что ты пытаешься втянуть в это других людей», — высказался бывший муж Фокс.

Он сопроводил публикацию песней Бейкера, намекнув, что обращение посвящено ему.

Отметим, что пост появился после слов музыканта, усомнившегося в искренности чувств актрисы.

Ранее экс-избранник Меган Фокс отреагировал на решение беременной актрисы исключить его из своей жизни. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актера Роберта Паттинсона засняли с женой Сьюки Уотерхаус и подросшей дочерью.