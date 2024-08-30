Бывший арбитр НХЛ Тим Пил сообщил о возможной гибели хоккеиста Джонни Годро. Тим высказался о судьбе 31-летнего спортсмена в соцсети.

В личном блоге Пил заявил о смерти нападающего клуба «Коламбус Блю Джекетс». По его словам, хоккеиста вместе с братом сбил пьяный водитель во время велопрогулки. Тим отметил, что не может подтвердить достоверность информации, и призвал молиться за здоровье Джонни и его брата.

В прошлом сезоне НХЛ Годро забил 12 голов и отдал 48 результативных передач. В 2018 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в составе сборной США.

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