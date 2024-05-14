«Не знаю, как мы справились»: Дэвид Бекхэм высказался о браке с Викторией

Британский футболист Дэвид Бекхэм рассказал о браке с дизайнером Викторией. Соответствующее признание спортсмена прозвучало в подкасте SmartLess.

«После того, как мы посмотрели этот фильм, мы взглянули друг на друга и подумали: «Я не знаю, как мы пережили последние 27 лет, но мы пережили, и у нас удивительная семья», — поделился Бэкхем.

Футболист также подчеркнул, что ему повезло, что встретил Викторию, поскольку хотел иметь детей молодым. Он отметил, что все трое сыновей застали большинство футбольных клубов, за которые он выступал.

«Это стало для меня действительно важной частью жизни», — заключил он.

Напомним, Дэвида Бекхэма и Виктории произошло на футбольном матче в 1997 году, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства пара объявила о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория официально узаконили свои отношения.

Ранее сообщалось, что актер Леонардо Ди Каприо вышел на публику со своей девушкой, итальянской моделью Витторией Черетти.