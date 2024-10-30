Бывшего мужа Натали Портман застали за поцелуем с незнакомкой
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Экс-супруга Натали Портман заметили с новой девушкой после развода. Об этом сообщает зарубежное издание EOnline.
Натали Портман развелась с мужем из-за его измены с 25-летней Камиль Этьен. Полгода назад их союз был расторгнут, и, кажется, экс-супруг Натали вступил в новые отношения. Журналисты засняли его на улице Парижа с девушкой за страстным поцелуем.
На данный момент личность девушки не установлена.
Напомним, что брак актрисы продлился 11 лет. За это время она родила сына Алефа и дочку Амалию.
Ранее актриса Натали Портман появилась на кинофестивале в сверкающем платье. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку после трех лет отношений.