43-летняя актриса Натали Портман появилась на кинофестивале в сверкающем платье

Актриса Натали Портман вышла в свет в сверкающем платье. Наряд она подобрала для кинофестиваля Deauville во Франции. Фото публикует W Magazine.

Поклонники звезды уже давно заметили, что она буквально «расцвела» после развода с мужем. Натали стала носить более смелые наряды, отдавая предпочтение платьям с декольте, прозрачным тканям и необычным фасонам.

Для недавнего мероприятия стилисты надели на актрису длинное платье из мелкой сетки черного цвета. Ткань напоминала даже кольчугу, но при этом образ выглядел элегантно за счет рукавов-фонариков и узора в районе лифа. Также дополнила Портман наряд черным кожаным ремнем, колье и босоножками на внушительном каблуке.

В Сети пользователи похвалили актрису за выбор платья. Они сделали ей немало комплиментов, но также подметили, что наряд подчеркнул худобу Натали – фанаты обеспокоены, что после расставания с супругом она сильно сбросила вес.

Отметим, что с фестиваля актриса не ушла с пустыми руками. Ей вручили почетную награду, которую она получила из рук французской коллеги Изабель Аджани.

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