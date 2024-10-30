Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку после трех лет отношений

Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались. Инсайдеры рассказали, что они разорвали помолвку, однако причина пока неизвестна. Об этом сообщает PEOPLE.

В последнее время Зои начала появляться на публике без кольца на безымянном пальце, из-за чего возникли слухи, что она больше не готовится к свадьбе со звездой «Шага вперед». Источники СМИ это подтвердили. По их данным, Кравиц действительно вернула украшение актеру.

Представители звезд пока новости никак не прокомментировали.

Напомним, что Ченнинг и Зои встречались на протяжении трех лет. Причем их отношения начались, когда актер еще был женат. Официально он развелся только в этом году, однако еще с 2018 года они с бывшей супругой Дженной Деван не жили вместе.

Когда бракоразводный процесс Татума завершился, поклонники решили, что теперь он женится за Кравиц, ведь он сделал ей предложение руки и сердца еще в прошлом году. Но, по всей видимости, свадьбы ждать не стоит.

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