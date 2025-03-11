Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо объявила о беременности после болезни. Модель сообщила радостную новость в соцсети.

Несколько лет назад модель призналась, что борется с эндометриозом, из-за которого у нее были трудности с беременностью. Весной 2025 года Оливия призналась, что ее мечта стать мамой сбылась. В личном блоге знаменитость опубликовала черно-белый кадр, на котором заметен ее округлившийся живот.

«Следующая глава — материнство», — подписала она снимок.

Также модель поделилась роликом с супругом, на котором показаны снимки УЗИ.

К слову, подписчики, как и родственники Оливии, пришли в восторг от новости.

«Я так счастлива! Не могу дождаться, когда буду баловать его/ ее вечно», — написала сестра модели.

Напомним, Оливия состоит в браке с 28-летним футболистом Кристианом Маккэффри. Пара узаконила отношения в июне 2024 года.

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