40-летний актер Бурак Озчивит умилил снимком с младшим сыном, играющим в гольф. Артист поделился семейным кадром в соцсети.

Актер «Великолепного века» счастлив в браке и воспитывает двоих сыновей Карана и Керема. В личном блоге Бурак поделился снимком с младшим 2-летним ребенком. Фото было сделано на поле для гольфа. Звездный отец учил наследника держать в руке клюшку, чем умилил подписчиков.

«Какой отец, такой и сын», — подписал кадр актер.

Фолловеры, в свою очередь, назвали снимок Бурака «идеальным».

«Это идеальный кадр. Наслаждайтесь каждым мгновением с семьей. Вы отличный, внимательный отец», — высказались подписчики.

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