Венсан Кассель и Нара Баптиста впервые вышли в свет после рождения сына

Французский 58-летний актер Венсан Кассель и его 28-летняя жена Нара Баптиста впервые вышли в свет после рождения сына. Папарацци The Daily Mail поймали их на пляже в Бразилии.

Напомним — о появлении у пары малыша стало известно в январе. Мальчика назвали Каэтано. Это уже четвертый ребенок Касселя и первый в его браке с Баптистой.

Для отдыха супруги выбрали соответствующие наряды — актер был одет в длинные черные плавки-шорты, а Баптиста — в черные же трусы и зеленый вязаный купальник.

Ранее мы писали о том, что жена-модель Касселя показала фигуру после родов. Она выложила в социальные сети снимок, на котором кормит младенца грудью, и трогательно написала о любви к нему.