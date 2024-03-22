«Было весело»: Конор Макгрегор рассказал о драке с Джилленхолом
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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вспомнил о драке с актером Джейком Джилленхолом на съемках киноленты «Дом у дороги». Об этом пишет Page Six.
«Понравилось бросать Джейка Джилленхола через бар, было весело», — поделился спортсмен.
Макгрегор уточнил, что у них с Джилленхолом сложились «прекрасные отношения». Он подчеркнул, что голливудская звезда был внимательным партнером по съемке и всячески помогал бойцу, для которого роль в «Доме у дороги» стала кинодебютом.
«Он красивый парень. Просто плавит людей глазами», — заключил чемпион UFC.
Напомним, «Дом у дороги» является ремейком одноименной картины 1989 года с Патриком Суэйзи. Режиссером современной адаптации выступил Даг Лайман.
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