Дэвид Бекхэм раскрыл причину, по которой женился на Виктории

Английский футболист Дэвид Бекхэм 25 лет состоит в браке с 49-летним дизайнером Викторией Бекхэм. Спортсмен объяснил, почему решил жениться на бывшей участнице группы Spice Girls.

Рассказывая о причинах, почему он женился на Виктории, Дэвид отметил, что, на самом деле, все просто. Всему виной оказалась любовь.

«Я действительно просто влюбился в нее. Правда. Она мне просто нравилась. Я не знал, какая она как человек. Я просто полюбил ее, я не знал, на ком женюсь и с кем буду до конца жизни», — цитирует 48-летнего футболиста People.

Бекхэм пояснил, что в Виктории ему нравится ее сила. По его словам, супруга постоянно за ним присматривает.

Дэвид поблагодарил жену за рождение четырех детей, которые важнее всего в жизни для звездной пары.

«Поэтому я и выбрал Викторию… за то, как она управляет семьей», — рассказал Бекхэм.

У звездной пары есть четверо детей: 25-летний Бруклин Джозеф, 21-летний Ромео Джеймс, 19-летний Круз Дэвид и 12-летняя дочь Харпер Севен.

Ранее зоозащитники сорвали шоу Виктории Бекхэм в Париже. Их возмутило то, что бренд использует натуральную кожу в своих коллекциях.