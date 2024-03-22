Актриса Пэлтроу заявила, что Голливуд зря вкладывается в супергеройские фильмы

Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что Голливуд зря вкладывается в супергеройские фильмы. Об этом сообщает зарубежное издание TMZ.

Актриса, сыгравшая в 7 фильмах о Железном человеке, удивила публику неожиданным заявлением. Гвинет считает, что продюсеры напрасно поддерживают фильмы о супергероях, вкладывая в них большой бюджет. По мнению знаменитости, современной индустрии нужно разнообразие в киноискусстве. Пэлтроу поддержала режиссера фильма «Американское чтиво», который призвал спонсировать небольшие инди-проекты.

«Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество», — высказалась знаменитость.

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