Были на Карибах: почему модель Кендалл Дженнер вернулась к рэперу Bad Bunny

Рэпер Bad Bunny и супермодель Кендалл Дженнер помирились и возобновили отношения после недавнего расставания. Об этом стало известно порталу Page Six.

Инсайдеры утверждают, что пара сначала отправилась вместе на отдых на Карибы как друзья. Однако после возвращения с отпуска, рэп-исполнитель и модель приняли решение возобновить свои романтические отношения.

Источники сообщают, что время, проведенное вместе, было очень веселым, и оба скучали друг по другу с момента разрыва. После новогодних праздников на Карибах они вновь начали встречаться.

Напомним, что в середине декабря прошлого года стало известно о разрыве пары после девяти месяцев отношений. Причиной расставания, по информации издания, стали напряженные графики работы и обязанности обоих партнеров.

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