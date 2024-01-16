Куча алкоголя и бабушкины кресла: дом Лопес за $60 миллионов подняли на смех

Подписчики актрисы не стали сдерживать свои колкие комментарии, нарекая интерьер «безвкусным» и насмехаясь над декоративными деталями, такими как «старушечьи кресла» с цветочным принтом и антикварная люстра. Негодование вызвал также столик, облагороженный алкогольными напитками, что привело к новым обсуждениям проблемы зависимости Бена Аффлека от алкоголя.

В последнее время Лопес также столкнулась с обвинениями в лжи и лицемерии из-за запуска собственной линии алкогольных напитков, несмотря на ее ранние заявления о том, что она вообще не пьет алкоголь. За кулисами также возникли опасения, что этот бизнес-проект может негативно сказаться на процессе реабилитации Бена Аффлека, борющегося с зависимостью в прошлом. В ответ на критику Лопес подчеркнула, что время от времени она позволяет себе расслабиться и что новый бизнес-проект не противоречит ее личным принципам и решениям.

Ранее мы писали о том, что Педро Паскаль с повязкой на руке выступил с обвинениями в адрес звезды «Наследников».