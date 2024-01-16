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ИХ ШОУБИЗ
18:41, 16 января 2024
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Куча алкоголя и бабушкины кресла: дом Лопес за $60 миллионов подняли на смех

Певица Дженнифер Лопес решила показать гардеробную в своем доме за $60 миллионов.
Куча алкоголя и бабушкины кресла: дом Лопес за $60 миллионов подняли на смех

© Starface.ru

Певица Дженнифер Лопес показала гардеробную в своем роскошном доме за $60 миллионов. Поклонники заметили, что на столике было много алкоголя, а интерьер устарел. Об этом сообщает Woman.ru.

В прошлом году звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приобрела роскошный дом после долгих поисков. Когда Лопес поделилась фотографией из новой гардеробной, поклонники, ожидая восторженных комментариев, высмеяли интерьер и даже выразили беспокойство по поводу столика с алкоголем на заднем плане.

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Подписчики актрисы не стали сдерживать свои колкие комментарии, нарекая интерьер «безвкусным» и насмехаясь над декоративными деталями, такими как «старушечьи кресла» с цветочным принтом и антикварная люстра. Негодование вызвал также столик, облагороженный алкогольными напитками, что привело к новым обсуждениям проблемы зависимости Бена Аффлека от алкоголя.

В последнее время Лопес также столкнулась с обвинениями в лжи и лицемерии из-за запуска собственной линии алкогольных напитков, несмотря на ее ранние заявления о том, что она вообще не пьет алкоголь. За кулисами также возникли опасения, что этот бизнес-проект может негативно сказаться на процессе реабилитации Бена Аффлека, борющегося с зависимостью в прошлом. В ответ на критику Лопес подчеркнула, что время от времени она позволяет себе расслабиться и что новый бизнес-проект не противоречит ее личным принципам и решениям.

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