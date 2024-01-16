Певица Бритни Спирс решила удалить свою страницу в соцсетях, об этом сообщает Газета.Ru.

Страница Бритни Спирс в instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стала недоступна. По данным журналистов, певица в очередной раз удалила свою страничку в соцсетях.

Это не первый случай, когда Спирс удаляется из социальных сетей. Последний раз она делала это в январе 2023 года, до этого без объяснения причин она удаляла страничку в июле и марте 2022, а также в 2018 году. Однажды Спирс все же объяснила свои действия.

«Я закрыла свой Instagram*, потому что слишком много людей говорили, что я выгляжу как танцующая идиотка и что я выгляжу сумасшедшей», — писала она.

Ранее мы сообщали о том, что Джастин Тимберлейк и его жена стали распродавать имущество после выхода мемуаров Спирс. По информации инсайдеров, супруги могут развестись, поэтому приводят финансы в порядок.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.