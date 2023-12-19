«Была в состоянии комы 48 часов»: Мадонна рассказала, кто спас ее от смерти

65-летняя певица Мадонна сообщила, что чудом выжила после комы. Об этом информирует The Voice со ссылкой на зарубежное издание Page Six.

Летом 2023 года певица попала в реанимацию. Тогда врачи упорно боролись за ее жизнь. На сегодняшний день здоровью артистки ничего не угрожает: она вернулась к творческой деятельности и гастролям. Во время недавнего концерта Мадонна рассказала, что с ней произошло в июне.

Как выяснилось, певица перенесла бактериальную инфекцию, спровоцировавшую почечную недостаточность. По словам Мадонны, она плохо помнит события тех дней. Артистка рассказала, как она зашла в ванную, а очнулась уже в больнице.

«Я была в состоянии искусственной комы 48 часов», — сообщила знаменитость.

Мадонна отметила, что ее спасла женщина по имени Шавон. Именно она доставила артистку в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о том, что 65-летнюю певицу Мадонну засняли на прогулке без макияжа. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актер Том Круз арендовал этаж ресторана для ужина с дочерью российского политика.