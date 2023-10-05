Не узнать: 65-летняя Мадонна появилась на людях без макияжа и с косами

Популярная певица и королева эпатажа Мадонна вышла на прогулку без макияжа. Папарацци засняли 65-летнюю женщину в естественном виде и с косами. Снимки оказались в распоряжении издания Daily Mail.

По данным источника, исполнительница запечатлена на велопрогулке в Нью-Йорке. Мадонна примерила черную толстовку, шорты и легинсы. Звезда была в кроссовках, надела кепку и перчатки. Женщина отказалась от макияжа и заплела косы. В Сети предполагают, что певица специально вышла в таком виде, чтобы ее не узнали поклонники. Многие привыкли видеть поп-диву в экстравагантных нарядах с космическим макияжем.

Напомним, что Мадонна прибыла в город ради своего тура, который стартует 14 октября. Концерты приурочены к 40-летию творческой деятельности артистки. Она покажет шоу Celebration в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах. Спрос на билеты так высок, что певица решила выступить еще на нескольких площадках.

Ранее мы писали о том, как Бритни Спирс пожаловалась после очередного визита полиции. Сотрудники пришли к певице после ее скандального танца с ножами. Сначала она поспешила успокоить поклонников, объяснив, что ножи на самом деле бутафорские, однако после визита полиции звезда сорвалась и опубликовала гневный пост.