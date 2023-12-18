Том Круз арендовал целый этаж ресторана Новикова ради свидания с дочерью российского политика

Звезда Голливуда Том Круз снял целый этаж в ресторане Аркадия Новикова для ужина со своей новой возлюбленной, Эльсиной Хайровой, дочерью российского политика. По информации британского таблоида The Sun, актер потратил более 57 тысяч рублей только на ужин, не включая аренду зала. Артист угощал свою подругу лобстером и суши.

Анонимный источник рассказал, что Том Круз выглядел влюбленным и внимательным к Эльсине, выказывая ей особое внимание. В ресторане присутствовал американский охранник актера, который вмешался, когда один из сотрудников заведения попросил фотографию с Томом. Завершив ужин, актер оставил чаевые в размере около 100 фунтов.

Отметим, что роман Круза и Эльсины Хайровой стал известен широкой общественности недавно. Отец девушки, Ринат Хайров, не подтвердил эту информацию, называя ее чистой клеветой.

«Я читал. Это чушь полная. Грязь оплачиваемая, которую сливают», – заявил Ринат Хайров.

Тем не менее, возможно, что дочь предпочла сохранить свою личную жизнь в тайне от отца. Эльсина Хайрова, проживающая в Лондоне и обладающая британским гражданством, поделилась в социальных сетях видео из Найтсбриджа, района, где живет актер.

Известно, что Эльсина ранее была замужем за бизнесменом Дмитрием Цветковым, с которым у нее есть двое детей. После развода супруги делили обширные активы, включая недвижимость в Лондоне, Дубае и на Кипре.

Это новое романтическое сочетание привлекает внимание общественности, а бывший муж Эльсины, Дмитрий Цветков, предостерег Тома Круза о возможных финансовых последствиях, отмечая, что его экс-жена любит роскошь.

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