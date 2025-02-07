«Был бы счастлив»: девушка Лиама Пейна раскрыла его предсмертное желание

Перед смертью британский певец Лиам Пейн, вокалист ранее распавшейся группы One Direction, надеялся на воссоединение коллектива. Об этом рассказала его последняя девушка Кейт Кэссиди.

«Лиам любил группу. Она столько значила для его жизни и карьеры. Всех их любили. Я думаю, каждый из них надеялся на воссоединение в той или иной мере. Лиам был бы невероятно счастлив, если бы однажды это случилось», — приводит ее слова The Sun.

По словам Кэссиди, Пейн очень тепло относился к своим экс-коллегам по группе и радовался тому, что всем удалось построить успешные сольные карьеры.

«Он так гордился парнями. Он так их любил, он относился к ним как к братьям. Сердце разрывается от мысли о том, что фанаты больше никогда не увидят их сцене всех вместе», — говорит Кейт.

Напомним — Пейн умер в октябре прошлого года, выпав с балкона в гостинице в Буэнос-Айресе. Туда он приехал отдохнуть и посмотреть выступление своего бывшего коллеги по группе Нила Хорана. Ему был 31 год.

Ранее Кейт Кэссиди рассказала, почему покинула Пейна перед его таинственной смертью.