«Будет считать это предательством»: принц Гарри не может поверить в дружбу Уильяма и королевы Камиллы

После новости о том, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак, часть обязанностей монарха взяли на себя его жена, королева Камилла и сын, принц Уильям. Источники дворца заявляли, что на фоне болезни герцог Кембриджский сблизился с мачехой. Однако принц Гарри не считает эти данные достоверными.

По словам королевского эксперта Тома Куинна, Гарри не верит в то, что брат смог наладить отношения с королевой. В противном случае он будет считать дружбу Уильяма с Камиллой предательством.

«Он был шокирован, когда Уильям понял, что Камилла вовсе не то чудовище, которым они считали ее в детстве. На самом деле она довольно милая женщина», — заявил Куинн в интервью The Mirror.

Эксперт заявил, что для принца Гарри Камилла до сих пор остается злой мачехой.

Принц Уильям и принц Гарри — сыновья Карла III, которых ему родила принцесса Диана, погибшая в ДТП в 1997 году. В 2005 году действующий король Великобритании женился повторно на Камилле Паркер-Боулз. Королева Камилла имеет пять внуков от своих детей от первого брака: близнецов Луи и Гаса, Элизу, Фредди и Лолу.

Ранее королевский эксперт Марк Рош заявил, что у супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон выявлен рак толстой кишки. Сейчас принцесса Уэльская проходит этап восстановления.

Также портал «Страсти» провел свое расследование и узнал все, что известно о болезни Кейт Миддлтон. Материал читайте на нашем сайте.