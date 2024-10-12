«Будет ездить со мной на охоту»: 28-летняя дочь Эминема раскрыла пол будущего ребенка

28-летняя дочь Эминема сообщила, что у нее родится сын.

Хейли Джейд Мазерс вместе с супругом Эваном МакКлинток устроили тематическую вечеринку, чтобы узнать пол будущего малыша. Мероприятие было запечатлено и опубликовано на их семейном Youtube-канале Just A Little Shady.

Перед тем, как узнать пол ребенка, МакКлинток подчеркнул, что ему неважно, мальчик ли это будет или девочка. Супружеская пара лопнула шарик золотого цвета, внутри которого оказалось конфетти голубых оттенков. Счастливые родители уже даже начали заранее планировать, как будут проводить свободное время вместе с сыном.

«Это мальчик! И тогда муж сказал: "Он будет ездить со мной на охоту и играть в гольф!". А я ответила: "Хорошо, играть в дартс он будет со мной"" — поделилась дочь рэпера.

Хейли и Эван встречались восемь лет, а в мае этого года вступили в брак. Для них обоих малыш будет первенцем, которого они очень ждут.

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