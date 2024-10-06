Не отходили друг от друга: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вышли в свет после рождения дочери

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вышли в свет после рождения ребенка. Подробности приводит Daily Mail.

Звездная пара появилась на матче по поло Veuve Clicquot Polo Classic. Данное публичное мероприятие было организовано компанией, которая занимается производством шампанских вин «Вдова Клико». Оно проходило в Калифорнии в Государственном историческом парке Уилла Роджерса. Роберт и Сьюки появились в элегантных нарядах, которые гармонично на них смотрелись.

32-летняя Уотерхаус выбрала для мероприятия черное длинное платье с ярким цветочным принтом и пышными рукавами. Из аксессуаров на ней оказались солнцезащитные очки и кожаный ремень в цвет наряда. Паттинсон надел официальный синий костюм с пиджаком и белой рубашкой. Он так же, как и его возлюбленная, пришел в темных очках.

Роберт и Сьюки не отходили друг от друга: они постоянно обнимались и держались за руки. Также звезды не упустили возможности попозировать, улыбаясь на камеру фотографов и журналистов.

Напомним, что пара познакомилась в 2018 году, а спустя 5 лет отношений уже впервые стала родителями дочери.

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