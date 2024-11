Бритни Спирс выпустит авторскую линию ювелирных украшений

Американская певица Бритни Спирс анонсировала запуск собственной линии ювелирных украшений. Соответствующая публикация появилась в е микроблоге.

Линия украшений получила название «B Tiny». Исполнительница показала подписчикам браслет из коллекции, добавив, что очень взволнована из-за предстоящего запуска.

«Понимаю, как круто быть творцом, у которого страсть ко многим вещам! Встречайте, «B Tiny»! Девочки, уверена, вам чертовски понравится», — высказалась знаменитость.

Бритни Спирс стала известной в 1998 году после выпуска песни «Baby One More Time». Позднее певица представила миру такие хиты, как «Oops, I Did It Again», «Gimme More» и «Toxic». После ряда скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, в 2008-м опека над Спирс перешла к ее отцу.

В сентябре 2021-го суд в США отстранил отца Бритни Спирс от опеки над артисткой.

