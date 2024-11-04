47-летний солист группы Coldplay Крис Мартин провалился в люк во время концерта

47-летний солист группы Coldplay Крис Мартин провалился в люк во время аншлагового концерта. Артист спокойно отнесся к инциденту – он смог подняться на ноги и выбраться.

О случившемся сообщает The Sun.

Мартин шел спиной по подиуму и общался с залом. В какой-то момент артист упал. Все произошло в Мельбурне на глазах у тысяч поклонников. Падение вызвало громкие вздохи у фанатов.

Мартин поднялся и отшутился. «Это не запланировано», - сказал он и поблагодарил за то, что его поймали.

Ранее сообщалось, что танцор певицы Леди Гага упал во время открытия Олимпиады в Париже. Исполняя номер с артисткой, он упал на спину – на это отвлеклись другие участники коллектива.