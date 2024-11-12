Бритни Спирс воссоединилась с 18-летним сыном после многолетней разлуки

Американская певица Бритни Спирс налаживает отношения с сыновьями после продолжительной разлуки. Об этом пишет издание Page Six.

У исполнительницы есть двое сыновей от бывшего супруга Кевина Федерлайна — 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден. После развода мальчики по решению суда остались жить с отцом. Позднее они переехали на Гавайи с новой семьей отца. Артистка несколько лет не видела наследников. Теперь же юноши достигли совершеннолетия и могут самостоятельно выстраивать отношения с родительницей без каких-либо ограничений.

Так, в окружении Спирс рассказали, что она воссоединилась с Джейденом. Парень вернулся в Калифорнию.

«Бритни в восторге от того, что ее ребенок вернулся. Все происходит так, как должно быть», — поделился информатор.

Предполагается, что Джейден останавливался в поместье звездной родительницы в Таузенд-Окс. При этом старший сын певицы Шон Престон по-прежнему живет на Гавайях.

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