«Он увез троих детей»: бойфренд Бритни Спирс решился на неожиданный шаг в отношениях с певицей

Скандально известный бойфренд Бритни Спирс Пол Солиз забрал троих своих детей у жены и перевез их в особняк певицы. Об этом пишет Page Six со ссылкой на тещу Пола Солиза Сандру Смит.

На днях жена Пола Солиза Николь Мансилла подала на развод после восьми лет брака. Известно, что у пары пятеро детей. Однако выяснилось, что бойфренд Бритни Спирс забрал троих из наследников и перевез их в особняк певицы.

«Он увез троих детей. Мы пытаемся их вернуть», — заявила Сандра Смит.

Более того, по словам женщины, Пол Солиз не платит алименты ни на одного из детей и при этом все же собирается переселить их в дом возлюбленной.

Поклонники артистки были поражены этой новостью. Многие уверены, что бойфренд Бритни Спирс использует ее.

«Почему она еще с этим лузером? У нее явно отсутствует способность правильно судить о людях», «Она легкая добыча для всех, кто хочет ее использовать», «Тем, кто требовал освободить Бритни, сейчас должно быть очень стыдно», — пишут в Сети.

Напомним, певица познакомилась с Полом Солизом в 2022 году. Бритни Спирс наняла мужчину для выполнения ремонтных работ в доме. В прошлом году пара начала встречаться. Об избраннике артистки известно не только то, что он не платит алименты на детей, но имеет проблемы с законом. Его обвиняли в нарушении общественного порядка, вождении без прав и создании угрозы несовершеннолетним. В мае этого года СМИ писали, что Бритни Спирс подралась с возлюбленным в отеле, вследствие чего сломала ногу, однако уже в августе появилась информация о примирении пары.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, почему Бритни Спирс на самом деле рассталась с Полом Солизом.