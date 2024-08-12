Бритни Спирс прокомментировала выход Блейк Лайвли в ее платье от Versace
© Richard Shotwell / Invision / AP / East News
Певица Бритни Спирс станцевала в мини-версии своего платья Versace в ответ на выход 36-летней актрисы Блейк Лайвли в ее наряде на ковровую дорожку. Блейк сверкала на публике в наряде, в котором поп-принцесса была на мероприятии в 2002 году.
Две яркие блондинки зарубежного шоу-бизнеса заставили о себе говорить после выхода артистки на красную дорожку в платье Бритни. Она призналась, что ей очень понравился наряд, и она всегда хотела его примерить. Общественность ждала, что на это ответит сама исполнительница.
Спирс опубликовала в соцсетях ролик, на кадрах которого танцует в мини-версии легендарного платья. Оно было расшито бисером и пайетками.
«Это модернизированная версия моего платья Versace 2002 года. Я в нем, конечно, не Блейк Лайвли, но мне нравится», — поделилась Бритни с подписчиками.
Как сообщает зарубежный портал TMZ, выход Блейк не только не расстроил артистку, а, наоборот, очень порадовал и тронул.
«Бритни считает, что Блейк выглядит очаровательно, она очень польщена», – передал анонимный источник.
По информации журналистов, архивный образ актрисы стоит $10 тысяч (900 тысяч рублей).
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