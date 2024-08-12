Бритни Спирс прокомментировала выход Блейк Лайвли в ее платье от Versace

Певица Бритни Спирс станцевала в мини-версии своего платья Versace в ответ на выход 36-летней актрисы Блейк Лайвли в ее наряде на ковровую дорожку. Блейк сверкала на публике в наряде, в котором поп-принцесса была на мероприятии в 2002 году.

Две яркие блондинки зарубежного шоу-бизнеса заставили о себе говорить после выхода артистки на красную дорожку в платье Бритни. Она призналась, что ей очень понравился наряд, и она всегда хотела его примерить. Общественность ждала, что на это ответит сама исполнительница.

Спирс опубликовала в соцсетях ролик, на кадрах которого танцует в мини-версии легендарного платья. Оно было расшито бисером и пайетками.

«Это модернизированная версия моего платья Versace 2002 года. Я в нем, конечно, не Блейк Лайвли, но мне нравится», — поделилась Бритни с подписчиками.