ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 августа 2024, 14:37
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Бритни Спирс прокомментировала выход Блейк Лайвли в ее платье от Versace

Бритни Спирс в мини-платье от Versace ответила Блейк Лайвли на выход в ее наряде.
Бритни Спирс прокомментировала выход Блейк Лайвли в ее платье от Versace

© Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Певица Бритни Спирс станцевала в мини-версии своего платья Versace в ответ на выход 36-летней актрисы Блейк Лайвли в ее наряде на ковровую дорожку. Блейк сверкала на публике в наряде, в котором поп-принцесса была на мероприятии в 2002 году.

Две яркие блондинки зарубежного шоу-бизнеса заставили о себе говорить после выхода артистки на красную дорожку в платье Бритни. Она призналась, что ей очень понравился наряд, и она всегда хотела его примерить. Общественность ждала, что на это ответит сама исполнительница.

Спирс опубликовала в соцсетях ролик, на кадрах которого танцует в мини-версии легендарного платья. Оно было расшито бисером и пайетками.

«Это модернизированная версия моего платья Versace 2002 года. Я в нем, конечно, не Блейк Лайвли, но мне нравится», — поделилась Бритни с подписчиками.

Бритни Спирс прокомментировала выход Блейк Лайвли в ее платье от Versace

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как сообщает зарубежный портал TMZ, выход Блейк не только не расстроил артистку, а, наоборот, очень порадовал и тронул.

«Бритни считает, что Блейк выглядит очаровательно, она очень польщена», – передал анонимный источник.

По информации журналистов, архивный образ актрисы стоит $10 тысяч (900 тысяч рублей).

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