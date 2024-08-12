«Не смогу выступить»: певица Гвен Стефани отменила концерт из-за травмы

Певица Гвен Стефани вышла на связь с поклонниками и сообщила, что вынуждена отменить свое ближайшее выступление в связи с травмой. Об этом она рассказала в личном блоге.

«В результате недавней травмы и после консультации с моими врачами я узнала, что я не смогу выступить 17 августа на Hard Rock Live на Etess Arena в Атлантик-Сити», — заявила Гвен Стефани.

Артистка извинилась перед поклонниками и уточнила, что планирует перенести шоу.

«Мы планируем возобновить шоу как можно скорее. Ticketmaster отправит владельцам билетов электронное письмо, как только будет объявлено о новой дате. Текущие билеты будут действительны», — отметила знаменитость.

Характер полученной травмы Гвен Стефани раскрывать не стала.

Недавно певица воссоединилась с группой No Doubt, солисткой которой была с 1986 года, а затем начала развивать сольную карьеру в 1999 году. Гвен Стефани выступила вместе с коллективом на музыкальном фестивале Coachella. Сообщается, что артистка также должна была выступить на двух фестивалях в сентябре.

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