ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 августа 2024, 14:12
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«Это улыбка свободы»: Бен Аффлек удивил внешним видом после слухов о разводе с Дженнифер Лопес

Улыбающийся Бен Аффлек вышел в свет после слухов о разводе с Дженнифер Лопес.
«Это улыбка свободы»: Бен Аффлек удивил внешним видом после слухов о разводе с Дженнифер Лопес

© mcla@broadimage / Broad Image / East News

После продолжающихся слухов о разводе певица Дженнифер Лопес продолжает появляться на публике с обручальным кольцом и в подавленном настроении, в отличие от Бена Аффлека, который недавно удивил пользователей Сети своим внешним видом. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с артистом.

Бен Аффлек был замечен на парковке в Беверли-Хиллз, когда направлялся в офисное здание. Актер вышел в свет в черном пиджаке и темно-синей рубашке, дополнив свой образ парой коричневых кожаных лоферов, солнцезащитными очками-авиаторами и большой черной сумкой. Артист находился в приподнятом настроении и улыбался, что удивило Интернет-пользователей.

«Я даже не помню, когда последний раз видела его с улыбкой на лице», «Он выглядит лучше, чем за все последние годы», «Это улыбка свободы», — пишут читатели Daily Mail.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Недавно стало известно, что супруги завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее сообщалось о том, что друзья Дженнифер Лопес рады ее разрыву с Беном Аффлеком.

Источник фото:mcla@broadimage / Broad Image / East News
Источник:Daily Mail
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Бен Аффлек
Дженнифер Лопес
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развод
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