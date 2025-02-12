Бритни Спирс поставила под угрозу съемки фильма о своей жизни

Съемки фильма о жизни певицы Бритни Спирс, основанного на ее мемуарах «Женщина во мне», оказались под угрозой срыва. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источник.

Оказалось, что несмотря на то, что проект запустили в производство, его выход может и не состояться. По словам инсайдера, артистка регулярно меняет свое мнение, при этом пытаясь участвовать в каждом этапе работы, включая раскадровку.

«У фильма есть множество вариантов для развития. Но как только покажется, что команда определилась с направлением и выбрала курс, Бритни немедленно все меняет», — поделился информатор.

В результате картина об исполнительнице хита «Toxic» в настоящий момент находится в подвешенном состоянии.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс застали с помощником по дому, с которым ей приписывают роман.

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