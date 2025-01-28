Бывший муж Бритни Спирс раскрыл самую странную вещь в браке с певицей

Бывший муж Бритни Спирс, актер Сэм Асгари раскрыл самую странную вещь в браке с певицей. Об этом он заявил в рамках подкаста Sibling Rivalry, передает Daily Mail.

По словам Асгари, самой странной вещью в его браке с поп-исполнительницей была многолетняя опека над ней.

«Однажды я начал изучать, что такое опекунство, и вот тогда я подумал: "Погодите-ка. Я думал, я в Америке. Что значит, когда человеку старше 18 лет нужно разрешение родителей?" Это было самое сложное и странное, что я видел в своей жизни», — высказался артист.

Мужчина также уточнил, что лучшее, что можно было сделать в подобной ситуации, это оказать поддержку — именно так актер и поступил.

«Это был мой жизненный опыт, который мне пришлось пережить очень осторожно, потому что, если ты делаешь что-то неправильно, ты говоришь что-то неправильное...», — поделился экс-супруг Спирс.

Сэм добавил, что всегда будет благодарен Бритни и желает ей лишь счастья.

Сэм Асгари и Бритни Спирс встречались несколько лет после знакомства на съемках ее клипа Slumber Party. Они узаконили свои отношения в июне 2022 года, однако уже в августе 2023-го появились слухи о том, что пара готовится к разводу. Расторжение их союза было завершено в мае минувшего года.

Ранее друзья Бритни Спирс раскрыли правду о ее примирении с сыновьями спустя много лет.