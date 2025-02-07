Бритни Спирс застали с помощником по дому, с которым ей приписывают роман

Американскую певицу Бритни Спирс заподозрили в романтических отношениях с помощником по дому Полом Солизом. Пару на прогулке застали папарацци.

Портал TMZ опубликовал серию фотоснимков, на которых 43-летня звезда, Солиз и двое его детей подъехали к игровой площадке. Мужчина был за рулем, а Бритни — на переднем сиденье. Как отмечает издание, это та же машина, которую Бритни купила Полу примерно через месяц после начала их отношений.

При этом очевидцы рассказали, что Бритни говорила людям вокруг, что это не ее дети, а после сама оплатила счет за пребывание в игровом центре.

Известно, что Пол Солиз забрал трех общих детей у своей жены Николь Мансиллы, подавшей на развод из-за его измен, и перевез их в особняк Бритни. При этом всего у мужчины девять наследников.

Ранее бывший муж Бритни Спирс, актер Сэм Асгари раскрыл самую странную вещь в браке с певицей - многолетнюю опеку над ней отца. Мужчина также уточнил, что лучшее, что можно было сделать в подобной ситуации, это оказать поддержку — именно так актер и поступил.