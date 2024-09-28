«Она хочет большего»: инсайдер заявил, что Брэдли Купер не торопится создавать семью с Джиджи Купер

Брэдли Купер не планирует жениться на Джиджи Хадид и создавать с ней семью.

В Сети появились слухи о том, что, несмотря на быстрое развитие звездных отношений, актер все же не торопится переходить на новый этап.

Приближенный к паре инсайдер сообщил о своих переживаниях на этот счет. Он не сомневается в любви Брэдли к Джиджи. Однако, в отличие от Купера, девушка уже стремится к тому, чтобы создать с ним семью. Хадид много раз делала ему намеки на свадьбу и говорила напрямую о своем желании стать мамой во второй раз. Но Купер не готов предпринимать никаких действий на этот счет.

«Он много говорит, определенно обожает Джиджи... Но она хочет большего, и уже довольно давно. Кажется, у Брэдли есть план, по которому он держит симпатичную девушку у себя под рукой и не отпускает ее. Она делала Брэдли бесконечные намеки и ясно дала понять, что хотела бы второго ребенка, но он, скорее, плывет по течению и живет по графику.», — рассказал инсайдер.

Также инсайдер подчеркнул, что знает Джиджи и что она не будет сидеть и ждать предложения руки и сердца. Как бы она не была счастлива, терпеть такое отношение к себе она не будет. Подробности приводит Леди Mail.ru.

Ранее мы писали о том, что актер Брэдли Купер готовится объявить о помолвке с моделью Джиджи Хадид.