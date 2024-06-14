Брэд Питт мечтает вновь стать отцом после скандала с детьми от Джоли

60-летний актер Брэд Питт хочет детей от новой возлюбленной Инес де Рамон. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

После развода актер обрел счастье с дизайнером ювелирных украшений. Поговаривают, отношения пары развиваются стремительно. Питт уже представил избранницу друзьям. Более того, Брэд мечтает о детях и браке с Инес. Как сообщает источник, артист задумался о новой семье после скандала с детьми от Анджелины Джоли.

«Для Брэда разрушительно, что у него практически не было отношений со своими детьми, но Инес была настоящим источником утешения, и это сблизило их. Он думал, что не могло быть и речи о том, чтобы в его жизни были еще дети. Но Инес молода, и Брэд сказал, что он на 100 процентов согласен, если она захочет иметь детей», — сообщил инсайдер.

Также источник заявил об уверенности Питта в Инес. Он убежден, что с ней у него не повторится болезненный опыт отношений. По мнению актера, дизайнер — терпеливая женщина с отличным чувством юмора.

Ранее дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Брэд Питт сильно расстроился из-за отказа дочери Шайло от его фамилии.