Брат певицы Мэрайи Кэри подал на нее в суд после смерти матери и сестры

Брат Мэрайи Кэри подал на нее в суд после смерти матери и сестры. Об этом сообщает зарубежное издание Fox News.

Певица в один день потеряла мать и сестру. Сразу после трагедии ее брат подал иск в суд. В 2020 году артистка издала мемуары «Значение Мэрайи Кэри», в которых затронула взаимоотношения с братом. Морган Кэри считает, что упоминания о нем являются ложными. Более того, он заявил, что клевета нанесла урон по его репутации и рабочим делам. Морган требует возмещения убытков.

Родственники должны дать показания до 31 января 2025 года.

На данный момент знаменитость не комментировала судебные разбирательства с братом.

Ранее сообщалось, что 63-летняя сестра Мэрайи Кэри покончила с собой в хосписе, узнав о смерти мамы. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после травмы.