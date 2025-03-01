«Она не в состоянии придумать что-то свое»: Меган Маркл обвинили в копировании «соперницы» Кейт Миддлтон

Меган Маркл снова оскандалилась, опубликовав в соцсети тизер своего кулинарного шоу «С любовью, Меган». Многие упрекнули супругу принца Гарри в том, что она во всем копирует свою «соперницу» Кейт Миддлтон. Об этом пишет Mirror.

В преддверии выхода своего кулинарного шоу «С любовью, Меган» на Netflix герцогиня Сассекская опубликовала в личном блоге видео с закулисными кадрами со съемок проекта. В ролике Меган Маркл неожиданно появилась в костюме пчеловода и рассказала, что это ее новое увлечение. Однако пользователи Сети обвинили ее в копировании Кейт Миддлтон. Как оказалось, в 2023 году принцесса Уэльская снялась в костюме пчеловода и сообщила, что уже давно разводит этих насекомых на пасеке у своего дома в Сандрингеме — Анмер-Холла.

Многие считают, что своим новым видео жена принца Гарри хочет поднять рейтинг популярности грядущего шоу.

«Она что, вообще не в состоянии придумать ничего своего, а только и может повторять все за Кейт?» — написали в Сети.

Также один из комментаторов заявил, что Меган Маркл способна загубить любой бизнес, за который берется. Недавно герцогиня Сассекская в очередной раз переименовала свой бренд, изменив его название с American Riviera Orchard, которое ей по ряду причин запатентовать не удалось, на другое — As Ever. Выяснилось, что супруга принца Гарри присвоила своему проекту имя, уже принадлежащее другому бизнесу — нью-йоркской фирме по производству одежды. Однако и здесь «соперницу» Кейт Миддлтон уличили в краже чужих идей: она начала продвигать новый бренд вместо собственного клубничного джема, а жена принца Уильяма уже рассказывала о своем рецепте сливового джема.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл обвинили в плагиате из-за Памелы Андерсон. Многие заметили, что герцогиня Сассекская скопировала свое кулинарное шоу с сериала актрисы «Памела готовит с любовью».