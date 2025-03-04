«Это не мои духи»: Меган Маркл назвала запах, привлекающий принца Гарри

Герцогиня Сасскеская Меган Маркл рассказала о любимом блюде мужа, принца Гарри. Она призналась, что каждое утро сама готовит детям завтрак, однако супруг появляется на кухне только при одном условии.

«Я часто готовлю бекон. Когда я его готовлю, моя кухня сразу же наполняется мужем и тремя собаками. Это не мои духи привлекают их всех. Мой бекон приводит всех мальчиков на кухню», — разоткровенничалась Меган в интервью Independent.

Как оказалось, любовь к бекону не единственная вредная пищевая привычка Гарии. По словам Маркл, он также неравнодушен к соли.

«У меня есть семья, муж, который, какое бы блюдо перед ним ни поставили, прежде чем попробовать его, кладет соль. Поэтому я стараюсь меньше солить», — сказала Меган.

Ранее жена принца Гарри оскандалилась в Сети после публикации тизера своего нового кулинарного шоу «С любовью, Меган». Многие упрекнули герцогиню в том, что она во всем копирует свою «соперницу» принцессу Кейт Миддлтон.