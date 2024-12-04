Брат Маколея Калкина объяснил, почему не показывает детям «Одного дома»
© Twentieth Century Fox Film Corporation /Collection Christophel/East News
Американский актер Киран Калкин, младший брат Маколея Калкина, исполнившего главную роль в знаменитом фильме «Один дома», объяснил, почему пока не показывает своим детям культовую картину. Об этом пишет издание E! Online.
Как признался артист, подобное решение связано с наличием в киноленте сцен, которые могут напугать его пятилетнюю дочь и трехлетнего сына.
«Там есть слишком страшные моменты. Трехлетнего ребенка может испугать сцена с тарантулом, в конце есть парень, который сказал: «Я откушу тебе все пальцы», — заявил Калкин.
Киран уточнил, что вместе с супругой собирается показать детям рождественскую классику, сделавшую их дядю звездой, уже в ближайшие год или два, когда наследники немного подрастут.
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