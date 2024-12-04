Роман окончен: Джонни Депп расстался с русской моделью Юлией Власовой

По всей видимости, роман актера Джонни Деппа и русской модели Юлии Власовой действительно окончен. После слухов о новой интрижке голливудской звезды стало известно, что Джонни и Юлия отписались друг от друга в соцсетях.

Совсем недавно россиянка хвасталась кольцом на безымянном пальце и говорила о свадьбе. Однако, видимо, она собирается стать женой вовсе не Деппа, с которым ей приписывали романтические отношения. Юлия больше не общается с актером, хотя о причинах ничего неизвестно.

То, что Джонни — не жених Власовой, подтвердили и его представители. Они заявили журналистам, что звезда «Пиратов Карибского моря» на данный момент ни с кем не встречается и наслаждается холостяцкой жизнью.

Напомним, что за развитием романа Деппа и Власовой активно следили несколько месяцев. При этом ни одна из сторон не комментировала слухи. Российская модель лишь делилась, что действительно близка со знаменитостью и что он даже может приехать в Россию для знакомства с ее родителями.

Ранее появилась информация, на кого Джонни Депп мог променять русскую возлюбленную.