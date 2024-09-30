Принц Гарри прилетел в Лондон после сообщений о разводе с Меган Маркл: брат и отец отказались с ним видеться

Принц Гарри прилетел в Лондон в одиночестве. Актриса Меган Маркл решила не посещать Великобританию вместе с мужем и своим поступком только подогрела слухи о разводе.

В последнее время в окружении пары все чаще говорят о разладе. Источники сообщают, что супруги отдалились друг от друга, именно поэтому Меган не сопровождает мужа на мероприятиях. Причина не озвучивается, но поклонники предполагают, что связано это со скандалами, в которые оказался втянут Гарри из-за жены. Напомним, что после свадьбы с Маркл он разругался с родственниками и до сих пор не может наладить с ними отношения.

В Лондоне, как сообщают источники DailyMail, принц Гарри не собирается встречаться с семьей. Принцу Уильяму не до общения с братом, так как у него много дел, а король Карл III и вовсе находится в Шотландии и возвращаться из-за сына не намерен. В последний раз они виделись в феврале 2024 года, когда монарх рассказал о раке.

После поездки в Лондон, где Гарри примет участие в церемонии вручения наград WellChild, он собирается отправиться в Африку. Меган Маркл вновь отказалась сопровождать там мужа.

Ранее принц Гарри посетил тату-салон в Нью-Йорке.