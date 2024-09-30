Королева Камилла препятствует примирению Карла III с принцем Гарри

Королева Камилла против того, чтобы король Карл III помирился с сыном принцем Гарри. Инсайдеры сообщили, что она отговаривает мужа видеться с сыном. Об этом сообщает RadarOnline.

По данным издания, король уже давно готов наладить отношения с младшим наследником, но ему не позволяет это сделать супруга. Она пытается убедить Карла, что ему не нужно встречаться с Гарри во время его визита в Великобританию. Источник отметил – Камилла не хочет, чтобы принц возвращался в семью.

«У короля инстинктивное стремление к христианскому примирению, и его диагноз только обострил это. Он хочет, чтобы эта проблема была улажена, не только потому, что он любит обоих своих сыновей, но и потому, что это было очень дестабилизирующе для монархии», - рассказал инсайдер.

Напомним, что 30 сентября принц Гарри прибыл в Лондон для участия в мероприятии. Однако пока его встреча с членами семьи не назначена. Карл III сейчас находится в Шотландии, а принц Уильям занят королевскими обязанностями.

Ранее стало известно, что Гарри прилетел в Великобританию без жены Меган Маркл, и это спровоцировало слухи о разводе.