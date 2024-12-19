«Не могу дождаться»: Том Холланд рассказал о совместных съемках с возлюбленной Зендеей

Британский актер Том Холланд рассказал, что ему было очень комфортно сниматься в одном фильме со своей возлюбленной Зендеей. По словам звезды фильмов Marvel, присутствие на рабочем месте близкого человека благотворно сказывается на его психологическом состоянии — особенно в моменты неудач.

«Когда на съемочной площадке режиссер делает тебе замечание, с которым ты, может быть, не согласен — или ей это не особенно нравится… Это просто известный всем взгляд друг на друга. Как будто сказать без слов: «Не могу дождаться, чтобы поговорить об этом позже», — поделился Холланд в интервью Entertainmant Tonight (ET).

Также актер отметил, что работа с парой всегда удобна для организаторов съемок — им не нужно тратиться на лишние номера в гостиницах.

О новом проекте режиссера Кристофера Нолана, в котором будет задействован Холланд, последний сказал лишь несколько слов. Актер утверждает, что сам ничего о планах создателя «Интерстеллара» и «Начала» не знает и очень волнуется — все подробности держатся в тайне даже от него.

Холланд и Зендея начали встречаться в 2021 году, после совместной работы над фильмом «Человек-паук: нет пути домой».

Ранее стало известно, что шафером на своей свадьбе Холланд видит Роберта Паттинсона.