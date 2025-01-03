«Карма существует»: Бритни Спирс прокомментировала новые отношения бывшего супруга

Бритни Спирс впервые высказалась о новой возлюбленной бывшего мужа.

2 декабря певица официально развелась с фитнес-тренером Сэмом Асгари, который сейчас находится в новых отношениях. По словам Бритни, она счастлива за бывшего супруга и надеется, что он будет уделять намного больше внимания нынешней возлюбленной.

В первый день 2025 года Асгари впервые опубликовал снимки, на которых он запечатлен в компании с новой девушкой во время отдыха на пляже. На фотографиях пара выглядит счастливой: возлюбленные целовались, обнимались и веселились. Брук не хочет становиться публичной личностью, из-за чего Сэм даже не отмечает ее на фотографиях.

Бритни Спирс не осталась в стороне и прокомментировала новые отношения бывшего мужа. Оказалось, что поп-звезда с теплотой вспоминает о браке и желает только счастливого будущего Асгари.

«Она так счастлива, что он нашел прекрасную блондинку, которая ему больше подходит по возрасту. Ее единственная надежда, что он будет относиться к ней с любовью и уважением, чего она заслуживает, и проводить с ней время, а не играть в видеоигры целый день», – рассказал инсайдер в беседе с изданием Daily Mail.

Однако поклонники артистки не разделяют ее точку зрения, так как они убеждены, что мужчина ее лишь использовал ради материальной выгоды и популярности: «Жаль этого парня, но не забывайте, что карма существует», «Он должен поблагодарить Бритни. До тех пор он был абсолютно неизвестным».

Сама Спирс ранее говорила о том, что после развода больше никогда не будет с другим мужчиной, пока жива, но затем удалила публикацию.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс спустя два года разлуки увиделась с сыновьями.