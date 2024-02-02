Больше не красавчик: Брэда Питта назвали пенсионером из-за неудачного образа

60-летний голливудский актер Брэд Питт прогулялся по улице в плюшевой толстовке, панаме и кроксах. Из-за неудачного образа звезду сравнили с пенсионером. Кадры публикует портал Daily Mail.

Папарацци запечатлели голливудского красавца, когда он прибыл на съемочную площадку в авто. Питт был в плюшевом свитере светлого оттенка и выбрал необычный головной убор. Многих привлекла обувь актера – обыкновенные кроксы. Пользователи Сети отметили, что звезда все же стареет и выбирает удобную одежду.

«Выглядит на 80 лет», «В этой шляпе он смотрится нелепо», «Модная катастрофа», «Похож на деда», — пишут в комментариях.

Недавно ряд мировых СМИ писали о том, как помолодел актер. Пластический хирург высказался об операциях Брэда и вынес вердикт, что хирургическое вмешательство было. Он сравнил фотографии 2020 и 2023 годов, и обнаружил шрам на ухе мужчины. След на этом месте может говорить о круговой подтяжке лица. Такая операция стоит примерно $130 тысяч.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт получил роль в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино. Картина выйдет под названием «Кинокритик». Мэтр лично пригласил голливудского красавца пройти пробы. Напомним, что они сотрудничали на съемках «Бесславных ублюдков» и «Однажды в Голливуде».

Также стали известны подробности здоровья актрисы Анджелины Джоли. Она призналась, что на нее сильно влияет стресс. В интервью актриса призналась, что за полгода до развода с Питтом у нее внезапно развился паралич Белла (временная слабость или отсутствие движения, которое обычно затрагивает только одну сторону лица — прим. «Страсти»).