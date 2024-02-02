Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино

Голливудский актер Брэд Питт примет участие в съемках последнего фильма режиссера Квентина Тарантино «Кинокритик». Об этом пишет издание Deadline.

По данным источника, знаменитый кинематографист лично пригласил актера пройти пробы. До этого Питт и Тарантино сотрудничали на съемках «Бесславных ублюдков» и «Однажды в Голливуде». За последнюю картину Питт был удостоен «Оскара».

В настоящий момент неизвестно, кого именно сыграет Питт. Тарантино в свою очередь не раскрывает сюжет предстоящей киноленты. По его словам, действие «Кинокритика» развернется в Калифорнии в 1977 году, а в основу проекта ляжет история реального человека, который никогда не был знаменит и занимался написанием рецензий на фильмы для взрослых.

Примечательно, что источником для вдохновения послужили воспоминания о работе Тарантино в 1970-е годы. В то время он, будучи подростком, загружал порножурналы в вендинговые автоматы.

Ранее Брэд Питт признался, что хочет ребенка от новой возлюбленной Инес Де Рамон.