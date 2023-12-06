«Развился паралич Белла»: как повлиял на здоровье Анджелины Джоли развод с Брэдом Питтом

В августе 2023 года голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то завершили бракоразводный процесс, который длился на протяжении семи лет. Бывшие супруги конфликтовали из-за опеки над детьми и совместного имущества, но суд поставил точку в их споре. Однако последствия разногласий отразились на здоровье Джоли.

48-летняя актриса призналась, что ее организм очень остро реагирует на стресс.

«Уровень сахара в крови то повышается, то понижается. За полгода до развода у меня внезапно развился паралич Белла (временная слабость или отсутствие движения, которое обычно затрагивает только одну сторону лица — прим. «Страсти»)», — призналась она в интервью WSJ.

Анджелина отметила, что очень разочаровалась в светской жизни и особенно — в Голливуде. Своими близкими людьми она назвала шестерых детей и беженцев. После того, как актриса уладит все юридические нюансы развода, она планирует переехать в Камбоджу, откуда родом ее старший приемный сын Мэддокс.

«Я потеряла способность свободно жить и путешествовать. Это часть из того, что произошло после развода. Хочу переехать, как только смогу», — поделилась звезда.

Джоли подумывает и о завершении актерской карьеры. Она призналась, что устала от постоянного внимания общественности и СМИ. Ей не нравится постоянно делиться подробностями своей личной жизни. Сейчас голливудская звезда планирует открыть свой магазин одежды в Нью-Йорке.

Напомним, сын Брэда Питта назвал его ужасным человеком после избиения Анджелины Джоли.