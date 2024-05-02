Больной раком Карл III высказался о своем самочувствии
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Король Великобритании Карл III в рамках первого публичного появления после объявления об онкологическом диагнозе рассказал о своем самочувствии. Об этом пишет The Telegraph.
30 апреля Карл III и королева Камилла посетили центр по лечению онкологических заболеваний в Лондоне. Один из пациентов решил спросить у больного раком монарха, как он себя чувствует.
«Не так уж плохо. Конечно, когда сообщают о диагнозе, это шокирует, не правда ли?» — ответил король.
Во время визита в медучреждение король Великобритании также отметил, что в стране следует больше внимания уделять превентивному обследованию населения. Вдобавок монарх выразил благодарность медикам, а маленьким пациентам вручил игрушки и большую шоколадную медаль с оттиском Букингемского дворца.
Ранее принц Уильям рассказал о самочувствии онкобольной Кейт Миддлтон.
Также сообщалось, что в Париже задержали 75-летнего актера Жерара Депардье и обвинили в насилии.